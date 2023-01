L'URSL Visé lance officiellement son équipe féminine

L'équipe emmenée par les deux anciennes joueuses de Division 1 Samantha Harzé et Aurore Defraiteur prendra part à la saison 2023-2024, en P2.

Ce jeudi soir, l'URSL Visé et son président Guy Thiry avaient convoqué la presse lors du lancement officiel de la nouvelle équipe féminine du club pensionnaire de la Cité de l'Oie. "Il s'agit de l'initiative de deux joueuses, Romane Smeets et de Noelia Gilon. Elles m'ont parlé du projet et cela m'a immédiatement séduit. Pour l'avenir du football féminin et pour l'attrait que cela représente pour un club de Nationale 1 comme Visé, j'ai répondu positivement" lance le président Visétois pour entamer la soirée.

Les deux jeunes filles, qui ne parvenaient pas à trouver un club pouvant les accueillir, ont publié un appel à la candidature sur Facebook. Rapidement, près de 50 joueuses de la région étaient prêtes à intégrer cette nouvelle équipe. Elles seront finalement 32, dont la majeure partie n'a jamais été affiliée dans un club de football auparavant. "On aurait pu arriver à 50 ou 60 joueuses, mais je pense qu'il faut rester humble. Pour une première année, ne constituer qu'une seule équipe est plus raisonnable. Une vingtaine de filles d'autres clubs ont proposé leurs services. Actuellement, nous avons lancé l'équipe première. Nous verrons par la suite si on doit élargir ou augmenter le nombre d'équipes" poursuit un Guy Thiry enjoué.

Ce groupe sera encadré par deux anciennes joueuses de Division 1 - le deuxième niveau de football féminin en Belgique - Aurore Defraiteur et Samantha Harzé. "C'est un tout nouveau défi, donc on se réjouit de commencer. Le groupe est motivé et on espère premièrement que la plupart des filles souhaiteront continuer l'aventure. Ce n'est que plus tard que nous pourrons définir des objectifs plus précis, même s'ils sont déjà bien installés dans nos têtes. Dans un premier temps, l'essentiel est l'amusement et l'évolution de chacune. Les différences d'âge et de niveau sont importantes, donc il est important de faire évoluer les filles à leur rythme et sans pression. On va d'abord leur montrer ce qu'est la base du football, avec de la conduite de balle et des matches amicaux. Il faut aussi leur montrer ce que c'est de jouer un match complet" commentent les deux intéressées.

Au rythme de deux entraînements par semaine, le lundi et le mercredi, les recrues Visétoises auront donc quelques mois pour s'acclimater aux réalités des terrains de football. Une préparation qui débutera ce lundi 16 janvier et qui se prolongera jusqu'à l'aube de cette saison 2023-2024, où l'équipe féminine de l'URSL Visé évoluera en P2.