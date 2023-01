La direction de Chelsea veut mettre des stars à la porte

La crise est profonde au sein du club londonien et des têtes pourraient tomber dans le vestiaire après celle de Tuchel.

Le licenciement de Thomas Tuchel et l'arrivée de Graham Potter n'ont rien changé : Chelsea est bel et bien plongé dans la crise et ses résultats sportifs sont catastrophiques.

Eliminé des Coupes nationales, 10e au championnat, le club londonien ne trouve pas la solution pour remonter la pente. Et il semblerait que la direction soit proche de faire le ménage.

Selon le Telegraph, des têtes pourraient tomber dans le vestiaire et des stars seraient menacées. Ce serait le cas d'Hakim Ziyech, Christian Pulisic et Kai Havertz. Mais selon le quotidien britannique, personne n'est à l'abri ainsi Jorginho, Azpilicueta, Mendy ou même Koulibaly seraient également dans le viseur de la direction.