🎥 Premier but d'Amadou Onana avec Everton, défaite pour Leicester et ses quatre belges face à Nottigham Forest

Après-midi contrastée pour nos Diables en Premier League.

Duel 100% belge dans l'entrejeu entre Roméo Lavia et Amadou Onana dans l'entrejeu à l'occasion de la rencontre entre Everton et Southampton. Et c'est Onana qui s'est montré avantage en inscrivant son tout premier but pour les Toffees : son coup de tête sur corner permettait aux siens d'ouvrir le score peu avant la mi-temps.

Pourtant, la rencontre allait basculer du côté des Saints en deuxième période. Sorti à l'heure de jeu, Romeo Lavia assistait au doublé de James Ward-Prowse et à la victoire 1-2 de son équipe. Trois points cruciaux qui permettent de revenir à égalité avec...Everton, à la dernière place du classement en Premier League. L'équipe de Frank Lampard est plus que jamais en crise avec 8 défaites sur ses 11 derniers matchs de championnat.

Du côté de Leicester, les mines n'étaient pas plus réjouies. Les Foxes, avec Timothy Castagne, Wout Faes et Youri Tielemans titulaires, ont perdu 2-0 à Nottingham Forest, où Orel Mangala était également aligné. Autre belge concerné, Dennis Praet est rentré à 20 minutes du terme, sans pouvoir apporter beaucoup plus de vie à la prestation insipide de son équipe. Leicester n'est qu'à deux points de la zone de relégation.