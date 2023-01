Thomas Meunier est son propre agent désormais : "Après tant d'années, j'ai les contacts qu'il faut"

Thomas Meunier a toujours aimé faire les choses à sa façon. Le latéral des Diables Rouges a donc décidé de ne plus compter sur un agent mais de gérer sa carrière lui-même.

Thomas Meunier (31 ans) évolue au Borussia Dortmund depuis 2020. Après avoir été écarté des terrains pour une fracture de la pommette, il retrouve ses sensations. Et s'il est encore sous contrat jusqu'en 2024, Meunier règlera à l'avenir les détails de ses contrats par lui-même. "C'est vrai, je suis indépendant désormais", confirme-t-il à SPORT1. "Ce n'est pas ingérable. Je suis dans le monde du football depuis de longues années, je connais les personnes importantes dans les grands clubs. J'ai les contacts qu'il faut".

Plus d'intermédiaire donc entre les clubs et Meunier. "Si j'ai besoin d'un nouveau challenge un jour, je peux contacter les clubs par moi-même et tout gérer", conclut le Diable Rouge.