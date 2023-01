Christophe Galtier annonce la couleur pour la Coupe de France : "Ce serait stupide de faire une tournante"

Le PSG jouera ce lundi en Coupe de France, sur le pelouse de Bollaert, contre la petite équipe de Pays de Cassel.

Cette semaine, le PSG s'est offert une mini-tournée en Arabie Saoudite avec un match de gala contre Al-Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Ce week-end, c'est retour en France avec un match de Coupe de France, lundi soir, à Bollaert, contre le petit Poucet de cette compétition : Pays de Cassel.

De quoi voir, sur la pelouse, des jeunes joueurs ou des éléments en manque de temps de jeu ? Il n'en est pas question pour Christohe Galtier, du moins au début du match. "La meilleure équipe possible sera alignée lundi en Coupe de France. Les matchs sont espacés, puisque je veux retrouver des automatismes, il n'y a aucune raison et ça serait même stupide de ne pas le faire. Cela sera très proche de l'équipe qui joue en championnat, après il y a 5 changements."

En parlant d'automatismes, Galtier sait que ces dernières semaines les Parisiens ont perdu de leur avance en championnat et il voit aussi que Marseille et Lens enchaînent les bonnes performances. "Quand on est le PSG, il y a urgence. On n'est pas comme la saison dernière où il y avait beaucoup d'écart entre le PSG et ses concurrents, où il y avait la possibilité de cramer des jokers. Les autres derrière tournent très vite. On doit retrouver notre jeu, notre animation offensive, notre rythme et notre intensité. On doit retrouver tout ça très rapidement."

Sans oublier le retour de la Ligue des Champions en février prochain. Il y a urgence pour le PSG.