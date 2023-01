L'Atletico Madrid régale pour la première de Memphis Depay

Soirée sans accroc pour les Colchoneros.

Sans victoire lors des deux dernières rencontres, l'Atletico Madrid se devait de renouer avec le succès à domicile face au Real Valladolid. Les hommes de Diego Simeone n'ont eu besoin que de 10 petites minutes, entre la 18e et la 28e, pour inscrire trois buts et tuer la rencontre. Alvaro Morata, Antoine Griezmann et Mario Hermoso sont les trois heureux buteurs, avec une mention particulière pour le Français, impliqué sur les trois phases.

La deuxième mi-temps n'a été qu'une formalité, l'Atletico se contentant de gérer son avance, même si Angel Correa aurait pu enfoncer le clou si les montants ne le lui avaient pas refusé à deux reprises. Outre la montée de Yannick Carrasco à l'heure de jeu, le public du Wanda Metropolitano aura surtout pu applaudir les premières minutes de sa nouvelle recrue Memphis Depay, arrivé du Barca il y a quelques jours. Malgré cette victoire, les Colchoneros sont toujours à 7 points de la troisième place occupée par la Real Sociedad puisque les Basques l'ont emporté 0-2 au Rayo Vallecano à un peu plus tard dans l'après-midi.