Steven Defour sait à quoi s'attendre après son carton rouge !

Steven Defour a reçu un carton rouge après le match contre le KV Courtrai le week-end dernier lors de la victoire de Malines (3-2).

Steven Defour, l'entraîneur du KV Malines, est allé demander réparation à l'arbitre après le match contre le KV Courtrai. Les images montrent Defour tapant du doigt sur la poitrine de l'arbitre. Il a déjà été signalé qu'il risquait une longue suspension pour cela.

Dans les propositions de sanction de la journée dernière, le parquet fédéral de la Fédération de football n'a pas demandé de sanction supplémentaire pour Aboubakary Koita (STVV). Steven Defour (KV Malines) risque une suspension de deux matchs après son emportement contre l'arbitre Denil et devra répondre devant la commission de discipline mardi.

Malgré la victoire 3-2 contre Courtrai, l'entraîneur du KaVé, Steven Defour, a pris d'assaut le terrain samedi pour sermonner l'arbitre Denil. Les images que le détenteur des droits Eleven Sports a pu capturer le montrent en train de toucher Denil à la poitrine et de recevoir un carton rouge comme conséquence logique. Defour est parti en colère mais, selon le récit de Denil, serait revenu une fois de plus pour exprimer de nouveau, de manière agressive, ses critiques. Entre autres, Rob Schoofs et T2 Fred Vanderbiest ont essayé de calmer Defour.