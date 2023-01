Cristiano Ronaldo essuie sa première défaite avec Al-Nassr

CR7 ne disputera pas la finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite.

Ce jeudi, Cristiano Ronaldo n'a pas réussi à éviter la défaite d'Al-Nassr contre Al-Ittihad (1-3) lors des demi-finales de la Supercoupe d'Arabie Saoudite.

Titulaire et sur le terrain durant 90 minutes, l'attaquant portugais est resté muet pour son deuxième match officiel dans son nouveau club. qui y a cru jusqu'au bout grâce à un but de Talisca (67e) alors que Romarinho (15e), Hamdallah (43e) et Shanqueeti (90e+4) ont trouvé la faille pour la formation basée à Djeddah.