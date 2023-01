Bruno Irles a mal vécu son éviction : "C'est un moment violent"

Malgré une première partie de saison intéressante, l'ancien joueur de Monaco a été limogé par Troyes.

Bruno Irles a mal vécu son éviction du côté de Troyes. "C'est un moment violent. Quand on est entraîneur, qu'on a un quotidien avec une équipe, un staff et un club, et du jour au lendemain plus rien. Oui, c'est violent. On est quand même un club dont l'objectif est de se maintenir en Ligue 1 donc oui le club était en bonne voie pour réussir ce but et j'avais participé activement à cet objectif réussi l'année dernière alors que l'ESTAC était dans une situation encore pire", a confié le coach âgé de 47 ans pour Canal+.

"D'un autre côté, pendant un an, j'ai évolué dans un contexte qui n'était pas favorable. Dès mon arrivée, à mon premier match, j'avais rien demandé et on réclamait déjà ma démission. Avec une partie du public, ça ne se passait pas forcément très bien. J'ai vécu des moments assez compliqués, je suis arrivé seul dans ce club. L'environnement n'était pas favorable, ce qui me fait dire aussi qu'à un moment donné, on s'y attend un peu", a conclu Irles.