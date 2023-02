🎥 Les premiers mots de Selim Amallah à Valladolid : "LaLiga est mon championnat préféré"

A 26 ans, Selim Amallah va découvrir un nouveau championnat, qu'il affectionne déjà particulièrement. "(LaLiga) c'est mon championnat préféré. C'est le championnat que j'ai toujours regardé depuis tout petit. C'était un rêve pour moi d'évoluer dans ce championnat. Je suis prêt à me donner à 100 % pour montrer que j'ai le niveau pour y jouer."

Son arrivée à été facilitée par la présence de Jawad El Yamiq, coéquipier en équipe nationale, au sein de l'effectif du Real Valladolid. "Quand j'ai appris qu'il y a eu une approche de ce club, j'ai contacté Jawad directement. Il ne m'a dit que du bien de ce club. Si je suis ici, c’est en partie grâce à lui."

"C'est un club familial. Quand tu sors de la Belgique, tu as besoin d'un club où tu es bien entouré et qui te donne les moyens pour aller de l'avant. Je pense que Valladolid, c'était le bon choix", a déclaré Amallah dans une interview publiée sur la chaîne YouTube du club.

Get to know Amallah a little more, our new player.

▶ https://t.co/qe1pEHErGP pic.twitter.com/fiEvskJKM9