L'ex-international français Loïc Rémy de retour en Ligue 1

Renfort de dernière minute assez surprenant au Stade Brestois, où le coach Eric Roy a annoncé l'arrivée de l'ancien international français Loïc Rémy.

Loïc Rémy n'en a pas encore fini avec la Ligue 1. À 36 ans, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille, du LOSC ou encore de Chelsea débarque au Stade Brestois. C'est ce que le coach des Bretons, Eric Roy, a annoncé ce mercredi soir. Rémy était libre depuis la fin de son contrat à l'Adana Demirspor l'été dernier. Il avait quitté la France en 2020, passant du LOSC à Rizespor. La saison passée, il disputait 10 matchs en D1 turque, sans trouver le chemin des filets.

Rémy remplace un autre vétéran, à savoir...Islam Slimani, parti en dernière minute à Anderlecht. Il arrive cependant hors-forme et pas prêt à jouer dans l'immédiat, comme le reconnait son coach. "On a été très clairs avec lui, on sait qu'il ne sera pas prêt dans les 15 jours. Mais ce sera peut-être une petite cerise sur le gâteau en fin de saison", déclare Eric Roy. Loïc Rémy compte 211 matchs en Ligue 1, pour 71 buts inscrits. Il a également porté à 31 reprises le maillot de l'Equipe de France (7 buts).