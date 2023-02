🎥 Courtois demande que l'on protège son coéquipier : "Heureux que l'arbitre ait eu le courage de sortir le rouge aujourd'hui"

Le Real Madrid s'est impos√© face √† Valence hier, mais le club madril√®ne avait quelque chose √† dire sur le style de jeu de son adversaire apr√®s la rencontre. Entre autres, Vinicius Jr. a d√Ľ endurer beaucoup de coups.

Gabriel Paulista a vu rouge après seulement 20 minutes de jeu après une intervention fautive sur Vinicius Junior. Il ne semblait même pas avoir l'intention de jouer le ballon et a plaqué son compatriote au sol.

Thibaut Courtois a commenté après coup. "Nous devons protéger un peu Vinícius. Il est très expressif sur le terrain, et les défenseurs ne l'aiment pas à cause de cela, mais c'est ce qui rend le football si beau. Il reçoit beaucoup de coups de pied, et aujourd'hui je suis heureux parce qu'un arbitre a eu le courage de sortir un carton rouge", a déclaré Courtois dans des propos relayés par El Mundo Deportivo.

Voro, l'entraîneur de Valence, n'a pas non plus ressenti le besoin de protéger son joueur. "Nous l'avons tous vu, il a pris une mauvaise décision là-bas. Cela nous a fait du tort", a déclaré l'entraîneur intérimaire de Valence à DAZN.