Fin de carrière pour Mesut Ôzil ?

L'ancien joueur d'Arsenal est sans club et n'en aura pas d'autres.

Mesut Özil a pris une décision importante : le milieu de terrain offensif raccroche les crampons. Cette nouvelle circule dans les médias turcs, y compris chez Fanatik.

Le média rapporte que l'Allemand a cassé son contrat à Basaksehir, son dernier employeur. En Turquie, il n'a pas réussi à se remettre sur les rails et n'a joué que sept matchs cette saison.

Le joueur de 34 ans ne devrait pas chercher un nouveau club. Özil a déjà informé ses coéquipiers de sa décision d'abandonner sa carrière de footballeur professionnel.

À son apogée, Özil était l'un des meilleurs meneurs de jeu du monde. Il a brillé tant au Real Madrid qu'à Arsenal. Il a remporté la Coupe du monde avec l'Allemagne, la coupe avec le Werder Bremen et la Liga, la Copa del Rey et la Supercoupe d'Espagne avec le Real Madrid. Avec Arsenal, il a remporté deux FA Cups et le Community Shield.