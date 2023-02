Les Ultras du PSG évoquent la situation avec Neymar : "On a été durs"

L'attaquant brésilien et les ultras du Paris Saint-Germain sont-ils réconciliables ?

Neymar n'a jamais digéré les banderoles insultantes en 2019 puis les sifflets à son encontre la saison dernière après l'élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. "C’est vrai, la banderole qui insulte sa mère, c’est dur, on a été durs", a reconnu le président du Collectif Ultras Paris (CUP), Romain Mabille, sur France Bleu Paris. "C’est un joueur qui marche à l’affectif, on aurait pu avoir une relation. Toutefois, le CUP ne perçoit "aucune volonté du club ni de Neymar de rétablir la situation."

"Je peux vous garantir une chose, c’est que dans l’entourage du club, de Neymar ou de la tribune, il n’y a personne qui a fait plus que moi pour rétablir la situation", explique Mabille. "J’ai essayé de parler avec les responsables, j’ai dit que j’étais ouvert au dialogue. Je n’ai pas eu de réponse. Je vois qu’il y a une volonté de laisser la situation pourrir, je ne sais pas pourquoi. J’estime que si on peut parler, on avance ensemble, on peut trouver des solutions, c’est bien. Nous, en tant que supporters, on n'a pas non plus à courir derrière lui. Qu’il en veuille au CUP, à la limite, je suis d’accord, mais il ne salue personne au Parc. Il est entré dans un truc, je ne sais pas comment on va en sortir."