Quels changements dans l'effectif de Domenico Tedesco ?

Le Germano-italien de 37 ans est officiellement devenu ce mercredi le nouvel entraîneur de notre équipe nationale.

Après quelques semaines d’attente, c’est enfin officiel ; Domenico Tedesco est le nouvel entraîneur des Diables Rouges. Le Germano-italien de 37 ans, qui s’est révélé à Schalke 04 avant de rejoindre le Spartak Moscou et Leipzig, est féru de datas et apprécie particulièrement donner la chance aux jeunes joueurs. Un profil idéal donc pour une fédération devant donner un nouvel élan à son équipe nationale après le fiasco de la Coupe du Monde 2022.

Les qualifications pour l’Euro 2024 débuteront par un déplacement en Suède fin mars et Tedesco devra faire des choix forts. Plusieurs cadres vieillissants, comme Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Axel Witsel et Dries Mertens n’ont pas encore pris leur retraite internationale et on se demande s’il est judicieux de débuter cette nouvelle page de notre histoire avec les joueurs qui ont écrit la -très mauvaise- chute de la précédente.

L’avènement de Zeno Debast, un milieu de terrain complètement remanié ?

Toby Alderweireld et Jan Vertonghen font partie des trois joueurs les plus capés de l’histoire des Diables (avec Witsel). Mais dans deux ans, le joueur de l’Antwerp aura déjà fêté son 35e anniversaire, celui d’Anderlecht son 37e. Difficile donc des les imaginer prendre une place importante à l’Euro 2024.

Tout profit pour Zeno Debast et Arthur Theate, qui pourraient commencer à enchaîner les titularisations et s’installer au sein de l’axe central de la Belgique. Derrière eux, un joueur tel que Wout Faes pourrait voir son statut prendre une ampleur différente, d’autant que Boyata et Denayer semblent définitivement mis au placard. Il faudra aussi compter sur la jeune garde pour prendre le pouvoir, à commencer par le nouveau Claret Ameen Al-Dakhil, en attendant l’explosion des générations 2004, 2005 et 2006.

© photonews

Un autre grand chantier de Tedesco : les défenseurs latéraux. Thomas Meunier ne convainc plus nulle part et Timothy Castagne traverse une période difficile. Si le nouveau sélectionneur décide de partir sur une base de quatre défenseurs, Louis Patris, Maxim De Cuyper, voire Hugo Siquet et Ignace Van der Brempt peuvent se tenir prêts, même si Alexis Saelemaekers part avec une belle longueur d’avance sur le côté droit.

Le milieu de terrain parait être le secteur de jeu où la jeune génération Belge est la plus fournie. Amadou Onana et Orel Mangala semblent être les mieux placés, sans oublier que Youri Tielemans, Leander Dendoncker et évidemment Kevin De Bruyne peuvent encore avoir de beaux jours devant eux. On suivra avec attention la progression écossaise et européenne de Nicolas Raskin, qui vient de rejoindre les Glasgow Rangers. Eliot Matazo et Aster Vranckx sont en embuscade.

Dans les générations futures, plusieurs joueurs pourraient prendre une place importante au cœur de l’entrejeu. La majorité d’entre eux venant seulement de faire ses débuts en Jupiler Pro League, tâchons de ne pas leur ajouter davantage de pression en les citant parmi les futurs Diables dès leur plus jeune âge. Le passé nous ayant suffisamment montré qu’un joueur prometteur ne réalise parfois pas la carrière attendue.

Peu de mouvements dans le compartiment offensif ?

Après tout, il s’agit du secteur de jeu où la Belgique compte le plus de joueurs susceptibles d’évoluer au plus haut niveau encore quelques saisons. En outre de l’indiscutable Romelu Lukaku, Yannick Carrasco (29 ans), Leandro Trossard (28 ans) et Thorgan Hazard (29 ans) peuvent encore prétendre à une belle place à l’Euro 2024. Lois Openda pourrait subtiliser la place de numéro 2 à Michy Batshuayi, chose que tout le monde ou presque réclamait au Qatar. Reste l’inconnue Jérémy Doku, qui ne se défait pas des blessures et qui tarde à confirmer. Charles De Ketelaere sera évidemment de la partie, bien qu’il peine à justifier les 32M€ dépensés par l’AC Milan. Une situation qui pourrait prochainement profiter à Johan Bakayoko, voire Ken Nkuba et Yorbe Vertessen, pour peu que ces joueurs répondent aux espoirs placés en eux.

Intégrer des U21 ? Pas avant l’été !

Si les Diables sont en pleine période de transition entre la Coupe du Monde et les qualifications pour le prochain Euro, ce n’est pas le cas des Diablotins, qui disputeront leur championnat d’Europe cet été. Versée dans le groupe du co-hôte géorgien, du Portugal et des Pays-Bas, la Belgique aura fort à faire et Jacky Mathijssen aura bien besoin de ses meilleurs éléments que demeurent les jeunes joueurs cités dans cet article.

Cette rotation de l’effectif devrait donc prendre du temps et ne se fera pas en un seul rassemblement. Un élément important que les supporters des Diables devront prendre en compte s’ils ne voient pas Domenico Tedesco modifier la moitié de la sélection avant fin mars et le déplacement en Suède.

L’actuelle 4e nation mondiale peut encore avoir de très beaux jours devant elle. Il faudra, pour cela, un mariage parfait entre Franky Vercauteren, Domenico Tedesco et la nouvelle génération.