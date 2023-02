Quels Diables sous Domenico Tedesco ? "L'âge ? Les meilleurs joueront, peu importe"

Les présentations sont faites : le public belge connaît désormais le visage et l'histoire de Domenico Tedesco. Mais quel football amènera-t-il ? Il faudra encore un peu de patience pour le découvrir. Le nouveau sélectionneur a répondu à quelques interrogations ce mercredi.

Domenico Tedesco se retrouve face à un défi énorme : entamer "l'après" génération dorée en Belgique, et effectuer cette transition là où Roberto Martinez a échoué. Pas question pour le nouveau sélectionneur de tirer sur son prédécesseur, cependant. "Bien sûr, j'ai regardé les matchs de la Coupe du Monde, ainsi que quelques matchs amicaux précédents. Mais je ne veux pas parler de ces matchs, dont je ne sais rien au niveau interne", prévient Tedesco. "Si je dis par exemple qu'il faut être plus unis, mieux défendre, quoi que ce soit, ce sera pris comme une attaque envers le précédent coach. Toujours. Et ce n'est pas mon genre".

Faire sourire Kevin De Bruyne ? Vous pouvez ne pas sourire et être performant (rires)

Tedesco ne veut en effet pas faire de grandes déclarations : "La qualification n'est pas passée loin face à la Croatie, un but et c'était une autre histoire. Nous allons en discuter avec mon staff et voir ce qui pourra être fait, mais je dois aussi discuter avec les joueurs afin de comprendre leur état d'esprit, ce qui s'est passé pendant le Mondial", pointe-t-il. "Ce ne serait pas sérieux de parler de tout ça maintenant". Le premier job de Domenico Tedesco sera donc de discuter avec les cadres du groupe, et notamment avec Kevin De Bruyne, qu'on a pu voir très frustré au Qatar. "Vous me l'apprenez. Je n'ai pas remarqué cela", affirme le Germano-Italien. "Mais quand un joueur ne sourit pas, il y a des raisons à cela et il faut discuter, c'est crucial. Pas forcément pour le faire sourire, mais pour qu'il soit motivé. Vous pouvez ne pas sourire mais être performant (rires). C'est le plus important".

Jeune, vieux ? Pas important

L'un des grands débats autour de la sélection concerne l'âge du groupe. Un rajeunissement des cadres paraît inévitable, mais là encore, Tedesco reste prudent. "J'ai toujours travaillé avec des jeunes joueurs, oui. Mais je ne rajeunis pas pour dire de rajeunir. Nous en avons beaucoup parlé avec la Taskforce", explique-t-il. "Pour moi, il n'y a pas de vieux ou de jeune : il y a la qualité. Et c'est la qualité qui décidera qui joue. Nous n'avons pas le temps d'expérimenter : il faudra mettre les meilleurs joueurs belges sur le terrain".

© photonews

Une vision des choses qui peut être comprise de bien des manières : garder les vétérans tant qu'ils performent (à l'image de Vertonghen et Alderweireld au Mondial) ? Donner plus de chance aux jeunes s'ils sont bons en club, ce que Martinez n'a parfois pas assez fait en fin de mandat ? "Mon onze de base aura peut-être 24 ans d'âge moyen, peut-être 29. Peu importe. Les meilleurs joueurs doivent jouer, et les meilleurs joueurs joueront", promet Domenico Tedesco. Après tout, peut-on en demander plus ?