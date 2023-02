Un transfert parisien allumé : "Il n'a pas le niveau"

Il est très loin de convaincre...et en plus, il va rester encore une saison.

Recruté sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat (40M€), Hugo Ekitike est loin d’afficher un niveau satisfaisant. L’ancien rémois n’a tout simplement pas le niveau aux yeux de Daniel Riolo.

« On parle d’Ekitike, l’attaquant de Reims, il faut se calmer ! Le PSG est obligé de dire « il fallait qu’Ekitike soit au Vélodrome ». Mais on est en train de parler de quoi là ? On est en train de se dire : « il manquait Ekitike ! » Mais jamais, j'aurais pensé dire ça un jour. Le problème est là ! Tu te retrouves avec des gamins sur le banc et l’attaquant de Reims. Cela fait deux ans qu’il faut mettre des mecs dehors (…) Ekitike, c’est pas possible, il n’a pas le niveau du PSG, tu peux retourner le problème dans tous les sens. Et je vais même dire qu’il a handicapé sa carrière en venant au PSG. Il aurait du continuer dans un club moyen pour continuer à progresser« , a fustigé Daniel Riolo sur les ondes de RMC.

Si Hugo Ekitike est dans le viseur du chroniqueur de l’After Foot, c’est l’ensemble des dernières périodes de transferts réalisées par le Paris Saint-Germain qui sont pointées du doigt. L’absence d’un banc de qualité serait le plus grand défaut de l’effectif parisien.