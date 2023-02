FIFA The Best : les trois nominés !

Qui succèdera à Robert Lewandowski ?

Après avoir révélé les nominés pour la récompense chez les gardiens (dont fait partie notre Thibaut Courtois national) et les coachs (Guardiola, Ancelotti, Scaloni), la FIFA a annoncé les trois nominés pour le prix The Best, récompensant le meilleur joueur sur l'ensemble de l'année 2022.

Ils s'agit, sans surprise, de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Karim Benzema. Les trois joueurs ont réalisé une année 2022 mémorable. Malgré des performances en-deçà au PSG entre janvier et mai dernier, Messi a été impressionnant ensuite au PSG et surtout avec l'Argentine, avec qui il a brillé de mille feux lors de la Coupe du monde et remporté le trophée suprème. Derrière l'Argentin, grandissime favori, figure Mbappé, finaliste avec la France au Qatar et talisman du PSG. Benzema, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid puis du Ballon d'Or en octobre, devrait terminer sur la troisième marche du podium, la faute à son absence à la Coupe du monde.

Messi est le seul des trois finalistes ayant déjà avoir remporté le prix, en 2019. Le vainqueur pour 2022 détrônera Robert Lewandowski, sacré en 2020 et 2021.