Le club turc d'Hatayspor, lourdement touché par le tremblement de terre, ne rejouera plus de la saison

La SuperLig turque est quant à elle suspendue.

La Turquie et la Syrie ont été touchées en début de semaine par de violents tremblements de terre. Les bilans, parlant de plus 20 000 morts, sont extrêmement lourds.

Hatayspor, club de la ville d'Hatay située non loin de l'épicentre du séisme, a été très impacté par les récents évènements. Des joueurs tels que Ryan Donk ou Ali Gholizadeh, passés par notre championnat - au même titre que Vranjes -, ont raconté ces derniers jours l'horreur qu'ils ont pu vivre. Le flou subsiste également quant au Ghanéen Christian Atsu, sous les décombres suite au séisme.

Le championnat turc est suspendu jusqu'aux 3 et 4 mars prochains. Hatayspor ne jouera plus, quant à lui, de la saison et ne sera pas relégué. Le président de la fédération turque de football, Mehmet Büyükekşi, a informé que le club avait envoyé la demande aux instances sportives de se retirer.

"Hatayspor Club a envoyé une lettre aujourd’hui. Le club nous a informés qu’il ne jouerait pas les derniers matchs cette saison. Si Gaziantep FK (également fort touché par le séisme, ndlr) veut se retirer de la ligue, nous prévoyons de continuer avec 17 équipes, à condition que les droits de notre club restent intacts. (…) Il y a actuellement 19 équipes. Normalement, 4 équipes devraient être reléguées. 3 équipes viendraient et nous continuerions avec 18 équipes l’année prochaine. Si 2 de nos équipes se retirent, 2 équipes seront reléguées. Comme 3 équipes monteront, la Super League continuera avec 20 équipes l’année prochaine", explique le président.