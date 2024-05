Jesper Fredberg va devoir tirer des conclusions rapidement : cinq postes renforcés au moins ?

Anderlecht aura besoin d'un miracle pour être champion de Belgique. Et derrière, il faudra réfléchir vite : le mercato estival 2023 avait été magnifique, mais certains manquements demeurent, surtout compte tenu des départs prévus.

L'été prochain, il y aura encore du mouvement au RSC Anderlecht, c'est une certitude. Jesper Fredberg avait fait un travail inespéré pour refaire des Mauve & Blanc une équipe compétitive, avec des grands noms comme Hazard, Delaney, Dolberg, Schmeichel, mais il y aura encore du boulot.

Gardien de but

Si Anderlecht trouve un accord avec Kasper Schmeichel, bien sûr, il ne faudra pas chercher bien loin. Tout au plus un second gardien peut-il venir renforcer le noyau si Mads Kikkenborg ne progresse pas assez rapidement.

© photonews

Mais ce n'est pas pour rien si le nom de Koen Casteels a été cité à la surprise générale. Le RSCA aura du mal à convaincre Kasper Schmeichel si une grosse offre arrive pour le vétéran de 37 ans au CV si rempli. Et là, il faudrait faire fort pour le remplacer.

Un ou deux défenseurs ?

Il faudra bien évidemment remplacer Zeno Debast. Matte Smets est cité, mais la concurrence sera rude. Federico Gattoni a rapidement prouvé qu'il pouvait être un renfort, mais il coûterait cher à débaucher définitivement ; un second prêt, à long terme cette fois, serait idéal.

© photonews

Tout dépendra également de ce que Jan Vertonghen décidera. On ignore encore si le capitaine prolongera, et ses soucis physiques de fin de saison le feront d'autant plus hésiter. Ils préviennent également le Sporting que même si Vertonghen prolonge, il n'est pas une certitude totale. Du renfort est donc à prévoir, même si Amando Lapage attend son heure.

De la créativité au milieu

Anderlecht manque de vrais génies au milieu. Beaucoup de 6 et de 8, de relayeurs et de box-to-box, mais bien peu de magiciens, ce qui est un comble pour un club qui en a compté tant. Yari Verschaeren est censé être de cette trempe, mais se blesse trop souvent, et n'a pas retrouvé son niveau.

© photonews

Il faudra donc (au moins) un milieu créatif, et surtout un joueur capable d'empiler les buts et/ou les passes décisives de la seconde ligne. Bref : le RSCA doit trouver son Puertas ou son Vanaken. Heureusement, dans le domaine du physique, c'est assez rempli, même s'il faut encore réussir à garder Delaney.

De la profondeur sur les flancs

Francis Amuzu est cité sur le départ chaque été : sera-ce la bonne cette fois ? C'est bien possible. Mais s'il s'en va, il n'y aura tout simplement plus le moindre ailier "pur" au RSC Anderlecht, sauf peut-être Nilson Angulo qui doit encore prouver qu'il a les épaules pour l'équipe A.

Le RSCA a un besoin urgent de joueurs vifs et déstabilisants sur les ailes, des joueurs qui ne donnent pas l'impression qu'un ballon en profondeur est systématiquement lancé en pure perte (Anders Dreyer est d'une lenteur inquiétante). Au moins un par flanc - d'autant plus que Thorgan Hazard ne reviendra pas avant longtemps.

© photonews

Un 9 de plus pour soulager Dolberg... et remplacer Vazquez ?

Luis Vazquez aura encore sa chance, c'est certain. Mais s'il offre une seconde saison au niveau de sa première, l'Argentin aura épuisé tout son crédit. Et le RSCA ne peut pas se permettre d'avoir une doublure aussi faible pour Kasper Dolberg.

Un troisième 9, capable si besoin est de remplacer Dolberg et peut-être d'être associé à l'un des deux hommes, serait loin d'être du luxe. Un attaquant plus vif, de profondeur, qui offrirait des options tactiques à Riemer (ou son remplaçant). Et n'oublions pas que Kasper Dolberg a la cote : s'il part, alors Fredberg aura un énorme dossier à gérer...