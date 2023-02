🎥 Arthur Theate parle de son avenir en équipe nationale : "Même si je dois jouer au but, je le ferai pour la sélection"

Le Rennais pourrait profiter de l'arrivée de Domenico Tedesco pour glaner une place de titulaire indiscutable sur le côté gauche de la défense des Diables.

La progression d'Arthur Theate a été fulgurante. Alors qu'il a débuté sa carrière professionnelle il y a moins de trois ans à Ostende, le joueur de 22 ans a déjà disputé une saison complète en Série A avec Bologne et ne quitte désormais plus le onze de base de Rennes. Le Liégeois de naissance compte également quatre sélections avec les Diables, mais n'a pas reçu la moindre minute de temps de jeu à la Coupe du Monde.

Dans une interview accordée à Eleven Sports, le Rennais a évoqué son avenir en équipe nationale suite à l'arrivée de Domenico Tedesco. "Je pense que le poste où je me sens le mieux, c'est celui de défenseur central gauche dans une défense à 3. Mais s'il faut jouer à 4 derrière comme ici à Rennes, cela ne me pose aucun problème. J'ai aussi évolué comme piston à Bologne, où mon rôle était d'arpenter tout le flanc gauche. Même si je dois jouer au but, je jouerai au but pour la sélection et pour mon club. Ce n'est pas vraiment une question à laquelle je suis fermé."

Arthur Theate prendra-t-il définitivement la place de Jan Vertonghen sous Tedesco ? Réponse fin mars, avec les déplacements de la Belgique en Suède dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024, puis à Cologne pour y affronter l'Allemagne en match amical.