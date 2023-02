Emiliano Martinez fait de sacrées révélations sur son comportement vis-à-vis de Kylian Mbappé

Le 18 décembre dernier, le gardien de 30 ans s'est mué en véritable héros pour l'Argentine. Il a ensuite longtemps fait parler de lui pendant les célébrations et festivités des Argentins

Emiliano Martinez a fait de sacrées révélations sur son comportement à la Coupe du monde. Il a d'abord évoqué son geste obscène avec le trophée de meilleur gardien du Mondial. "Le geste que j’ai fait avec le trophée de meilleur gardien c’était une blague avec mes coéquipiers. Je l’avais déjà fait à la Copa América, et ils me disaient tous : "Pas cap de le refaire". Même Leo (Messi). Je l’ai fait pour eux, rien de plus. Ça a duré une seconde et voilà", a expliqué le portier d'Aston Villa dans un entretien accordé à France Football.

Il a ensuite abordé les piques à destination de Kylian Mbappé. "Ensuite, le truc du vestiaire, c’est un truc de vestiaire et ça n’aurait jamais dû sortir. Quand la France nous a battus en 2018, je me souviens qu’il y a eu des chants sur Messi (impliquant Kanté). Pareil, si une équipe bat le Brésil, elle va chanter sur Neymar. Il n’y a rien de personnel contre Mbappé. Je le respecte énormément. Si on fait des chants sur lui ou sur Neymar, c’est parce que ce sont des cracks. Comment pourrais-je me moquer de Mbappé ? Il m’a mis quatre buts en finale… Il doit penser que c’est moi sa poupée! J’éprouve énormément de respect pour lui, c’est le meilleur joueur français que j’ai vu. Après la finale, je lui ai dit que c’était un plaisir de jouer contre lui et qu’il avait bien failli gagner ce match à lui seul (…) J’ai eu la confirmation qu’il avait un immense talent. Quand Messi arrêtera, je suis persuadé que Kylian va remporter de nombreux Ballon d’Or."

"Je n’ai pas eu l’intention de blesser qui que ce soit. Tout au long de ma carrière, j’ai évolué avec des Français et je n’ai jamais eu le moindre problème (…) Vous pourrez demander à Giroud quel genre de personne je suis. J’aime beaucoup la culture et la mentalité française", a lâché celui qu’on surnomme le Dibu Martinez.