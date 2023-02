🎥 Leandro Trossard buteur mais déçu : "La pilule passe difficilement"

Le Diable Rouge a ouvert son compteur sous ses nouvelles couleurs, mĂȘme si les trois points n'Ă©taient pas au bout des 90 minutes.

Face à Brentford, Arsenal a été tenu en échec à domicile (1-1) et laisse filer deux points précieux dans la course au titre.

Monté à l'heure de jeu à la place de Martinelli, Leandro Trossard ouvrait le score quelques minutes plus tard seulement bien servi par Saka, alors que les visiteurs égalisaient moins de dix minutes après.

Malgré le score final, le Belge a reçu beaucoup d'éloges, mais il n'a pas pu savourer pleinement : "Cela fait bien sûr très plaisir de marquer mon premier but, mais c'est une déception de prendre l'égalisation juste après. La pilule passe difficilement. Nous avons pourtant fait ce qu'il fallait car il n'est pas facile de marquer contre Brentford. Nous savions pourtant qu'ils sont forts sur les coups de pieds arrêtés, mais nous l'avons encore vu aujourd'hui. Nous devons en tirer des leçons. Ça ne peut pas se passer comme on le souhaite à chaque match", a confié ce dernier au micro de BBC Sport.

Arsenal a enregistré un second match sans victoire, et accueillera Manchester City dans quelques jours, pour un choc qui pourrait relancer (ou pas) la course au titre.