Alfred Schreuder à la relance en Premier League ?

L'ancien entraîneur brugeois est sans club depuis deux semaines.

Alfred Schreuder n'aura donc tenu que six mois à la tête de l'Ajax Amsterdam. Licencié il y a deux semaines après un bilan d'une victoire sur ses huit derniers matchs sur le banc, l'entraîneur néerlandais est déjà cité en Premier League. Selon The Telegraph, le technicien serait un candidat sérieux pour reprendre Leeds et était présent à Ellan Road pour la rencontre face à Manchester United.

L'ancienne équipe de Marcelo Bielsa se cherche un coach depuis le renvoi de Jesse Marsch il y a une semaine. Il y aurait toutefois d'autres candidats. Toujours selon la même source, Steven Gerrard (également sur le marché) est évoqué tandis qu'Arne Slot aurait décliné l'offre pour rester à Feyenoord. Leeds compte actuellement 19 points, soit un d'avance sur la zone rouge.