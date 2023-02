Un but pour Dodi Lukebakio, une victoire capitale pour le Hertha Berlin

Mal embarqué dans le bas de tableau de Bundesliga, le Hertha Berlin s'est enfin relancé dans la course au maintien.

Après avoir débuté son année par quatre défaites, le Hertha Berlin devait prendre des points ce dimanche contre Mönchengladbach. Les Berlinois ont accompli leur mission en dominant le Borussia en deux temps. D'abord mené, suite à un but d'Elvedi, le Hertha a égalisé via Ngankam à la demi-heure, avant de prendre l'avantage grâce à Dardai en début de seconde période.

Le match avait définitivement tourné et le club de Berlin a enfoncé le clou dans les arrêts de jeu avec des buts de Derry Scherhant et de Dodi Lukebakio qui, sur penalty, a inscrit son huitième but de la saison en championnat.

Large victoire, donc, pour le Hertha (4-1), qui grimpe à la 16e place et revient à deux points de Bochum, premier non-relégable.