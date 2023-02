Fabio Silva s'éclate déjà au PSV : "Pour moi, c'est incroyable !"

L'ancien attaquant du RSC Anderlecht a marqué son premier but pour ses nouvelles couleurs.

Monté au jeu ce samedi lors de la démonstration du PSV (6-0) face à Groningue, Fabio Silva s'est déjà mis en évidence, marquant un but 12 minutes après son entrée sur la pelouse du Philips Stadion.

Arrivé au PSV cet hiver après une première partie de saison compliquée à Anderlecht, le Portugais prend déjà beaucoup de plaisir en Eredivisie. "Je suis très heureux, nous avons joué un bon match. Je suis aussi très heureux de mon but, mais ce n'est pas possible sans un bon staff et une bonne équipe", a-t-il déclaré selon Voetbal International.

Avec Ruud van Nistelrooy comme entraîneur, Fabio Silva aura en tout cas de quoi apprendre. "Lors de notre première rencontre, nous avons parlé pendant 15 minutes de ma façon de tirer. J'ai déjà tellement appris de cela, venant de l'un des meilleurs attaquants du monde", a déclaré Silva, qui a également à ses côtés un attaquant réputé tel que Luuk de Jong. "J'ai donc un entraîneur qui a été l'un des meilleurs attaquants de tous les temps et un attaquant de premier plan en tant que coéquipier. Pour moi, c'est incroyable."