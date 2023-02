L'Inter et Romelu Lukaku calent contre la Sampdoria

Big Rom' a fêté son retour dans le onze de base milanais, mais l'Inter a perdu deux points sur la pelouse de la Samp'.

Titulaire pour la première fois en Serie A depuis le 4 janvier, Romelu Lukaku s'est ménagé une occasion dès les premières minutes de jeu, mais sa frappe puissante, a été repoussée en deux temps par Audero. Le ton était donné: l'Inter a pris le jeu à son compte, mais n'a que trop souvent su mettre le portier gênois à contribution.

C'est finalement dans le temps additionnel que les Nerazzurri se sont procurés leur plus belle occasion, sur une frappe à distance d'Acerbi qui prenait la direction de la lucarne. Mais Audero s'est étendu et il a repoussé le ballon, avec l'aide de sa transversale.

L'Inter laisse filer deux nouvelles unités (0-0) et c'est encore le Napoli qui fait la bonne opération du week-end: Victor Osimhen et ses partenaires ont désormais 15 points d'avance sur les Milanais, la Roma, l'AC Milan et l'Atalanta partagent la troisième place, trois points derrière l'Inter.