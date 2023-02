Timmy Simons lance l'opération sauvetage à Dender : "Nous devons faire de notre mieux chaque jour"

Le licenciement de Regi Van Acker a suscité beaucoup d'incompréhension parmi les supporters de Denderleeuw, mais celle-ci a fait place à un grand enthousiasme après la nomination de Timmy Simons, accueilli à bras ouverts par les fans du pensionnaire de D1B.

Timmy Simons lance l'opération sauvetage au FCV Dender qui reste sur un 1 sur 21. "Je comprends la déception de Regi Van Acker et le fait qu'il ait dû affronter une équipe malmenée contre Virton et Jong Genk, mais la réalité est que le sort d'un entraîneur est lié aux résultats. Nous nous tournons maintenant vers l'avenir. A Beveren, j'ai vu l'équipe se battre avec beaucoup de cœur contre un adversaire disposant d'un matériel de pointe en attaque, en terminant parfaitement les occasions. Une fois que vous devez courir après le score, cela devient évidemment difficile", a confié Simons en conférence de presse.

L'arrivée de l'ancien Diable Rouge a été accueillie par des acclamations à Denderleeuw. "J'ai tout de suite eu un sentiment particulièrement positif à l'égard de ce club. J'ai vu une bonne attitude et cela me fait croire en l'avenir. Dender est un jeune club professionnel qui semble néanmoins bien structuré. Chaque club est en constante évolution et Dender est également dans ce processus de croissance. Je suis ravi de recevoir un accueil aussi chaleureux. Nous avons besoin de tout le monde lors des 10 matchs restants. Chaque jour, nous devons faire de notre mieux, sans regarder trop loin devant nous. Chaque séance d'entraînement doit être meilleure que la précédente. J'ai vu l'équipe plusieurs fois cette saison et je connaissais déjà quelques joueurs. Grâce au week-end de congé, j'ai maintenant beaucoup de temps pour préparer les playdowns", a conclu Simons.

Vendredi prochain, Dender débute par un match contre Virton à domicile.