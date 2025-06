"Les supporters sont un peu fous, mais ce n'est pas grave" : Kevin De Bruyne se livre sur son arrivée à Naples

A Naples, les premiers ballons de Kevin De Bruyne sont déjà attendus par tout un peuple. Le Diable Rouge va prendre du repos mais a déjà hâte de rendre aux supporters tout leur amour.

Dès son arrivée sur le sol italien, Kevin De Bruyne a pu se rendre compte de sa cote de popularité. Une horde de tifosi l'attendait pour le saluer une première fois dans l'hystérie générale, une scène déjà vécue un an plus tôt par un certain Romelu Lukaku.

KDB apparaît motivé : "Je suis quelqu'un qui veut gagner. Je veux gagner des matchs. J'ai toujours été comme ça, je déteste perdre. L'équipe a remporté le Scudetto l'année dernière, donc elle est en Ligue des champions. Je pense que nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble. L'équipe a envie de gagner, elle est ambitieuse. C'est une bonne équipe. C'était le bon projet pour moi et j'espère pouvoir aider l'équipe à atteindre ses objectifs", explique-t-il sur les canaux de communication du club.

Une victoire pour le seul match de sa carrière à Naples

De Bruyne a déjà joué à Naples : après une défaite 1-4 sous les couleurs de Wolfsburg, il avait aidé Manchester City à dompter le San Paolo (victoire 2-4) en délivrant un assist lors de la saison 2017/2018.. Il avait également été décisif lors de la victoire au match retour à Manchester (2-1).

"Je me souviens que les supporters étaient très bruyants, un peu fous. Mais ce n'est pas grave. Je crois comprendre un peu le style de Naples en matière de soutien à l'équipe. C'était quelque chose dont je voulais faire partie. Il faudra peut-être un temps d'adaptation au début, mais quand autant de gens soutiennent l'équipe, l'ambiance est incroyable, et il faudra que nous obtenions des résultats", poursuit De Bruyne.

La nouvelle coqueluche napolitaine a demandé conseil à Dries Mertens et Romelu Lukaku avant de venir : "Je connais Romelu depuis qu'il a 13 ans. Il a dit beaucoup de bien de l'équipe et de la ville, alors j'ai hâte de faire quelque chose de formidable ensemble. Romelu et Dries connaissent très bien la ville, ils ont pu m'expliquer comment les choses fonctionnent, qui sont les gens, ce que c'est que d'y vivre. Mais je comprends déjà un peu. Bien sûr, je dois m'adapter, je dois apprendre un peu l'italien, mais je suis impatient. C'est nouveau pour moi. J'étais en Angleterre depuis dix ans, mais je pense que ce sera une expérience formidable pour moi et ma famille. J'ai hâte".