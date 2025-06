Une équipe continuera d'arborer le nom et les couleurs du RWDM : "Les supporters sont les bienvenus"

Molenbeek vit des jours agités depuis la décision du RWDM de changer de logo et de nom pour se faire appeler le Daring Bruxelles. Mais une section du club gardera son nom avec fierté.

Au-delà de la non-consultation, c'est la disparition de l'identification à Molenbeek qui choque tout le monde dans le nouveau nom du club. Un changement d'identité radical qui a poussé le monde politique à se mobiliser, au point que le conseil communal se soit penché sur la possibilité de ne plus mettre le Stade Machtens à disposition du club.

Si le changement s'avère bel et bien effectif malgré tous les mouvements de contestation, une équipe continuera ses activités avec son nom et ses couleurs initiales : La Dernière Heure confirme que les RWDM girls ne deviendront pas les Daring girls.

Pas touche à Molenbeek

Tania Dekens, la présidente de la section, est soulagée : "Quand on a vu ce qui se passait, j'ai pris contact avec Monsieur Vossen qui m'a tout de suite rassurée en disant qu'ils ne nous avaient pas impliquées là-dedans et que nous étions libres de poursuivre sous le nom RWDM girls, avec le logo et les couleurs du RWDM. Il y aura donc encore un peu de RWDM".

Pas question d'enlever la moindre trace de Molenbeek les concernant : "Les RWDM girls ont été créées sur le territoire de Molenbeek. Nous sommes avant tout un projet social de Molenbeek, qui a permis aux filles qui n'avaient pas d'endroit, de jouer au football et de s'émanciper. Molenbeek, c'est notre ADN".

En cette période de recherche identitaire, l'équipe pourrait bien récupérer quelques nouveaux supporters, désabusés par les changements opérés autour de l'équipe masculine : "Ils sont les bienvenus en tout cas", confirme Tania Dekens.