🎥 Même à Anderlecht, il n'en avait pas inscrit d'aussi beaux : Anders Dreyer répond magistralement à un ancien Rouche

Anders Dreyer respire la forme depuis son arrivée en MLS. Le but inscrit cette nuit est celui d'un homme en pleine confiance.

A Anderlecht, Anders Dreyer était souvent le joueur qui tirait l'équipe de situations délicates en faisant la différence à lui tout seul sur des inspirations venant narguer les expected goals. Lors de l'exercice 2023/2024, l'international danois a porté un Sporting en manque d'inspiration jusqu'à la lutte pour le titre grâce à ses 19 buts et 9 assists en championnat.

Ses frappes enroulées du gauche ont souvent fait mouche au moment où Anderlecht était en difficulté. Mais cette nuit, l'ailier droit a fait encore plus fort pour remettre son équipe de San Diego dans la rencontre sur le terrain de Minnesota United.

Les visiteurs étaient menés 1-0 après seulement huit minutes, mais n'ont pas douté longtemps. Dans la foulée, Dreyer a en effet égalisé d'une frappe soudaine partie du rond central. Surmonté, le gardien local n'a rien pu faire sur cette inspiration géniale.

Un match à rebondissements

Minnesota a tout de même repris les commandes juste avant la mi-temps grâce à un but de Kelvin Yeboah, l'ancien attaquant du Standard. Mais Anders Dreyer a encore frappé dans le deuxième acte : son but sur penalty et son assist ont fait pencher la balance en faveur de San Diego, qui s'est imposé 2-4.

Kelvin Yeboah buries the rebound and @MNUFC retake the lead! pic.twitter.com/MwBF00jymy — Major League Soccer (@MLS) June 15, 2025

L'ancien Anderlechtois vit des débuts de rêve de l'autre côté de l'Atlantique : 8 buts et 8 assists en 17 matchs depuis son arrivée. Au point qu'au sein du club, on remercie encore tous les jours le Sporting de l'avoir cédé pour 5,5 milllions.