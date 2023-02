Troy Deeney victime d'insultes racistes de la part de ses propres supporters

Après une rencontre de Championship perdue à Cardiff (2-0), un supporter de Birmingham aurait insulté le joueur au moment de quitter le terrain.

Troy Deeney a subi des insultes racistes après le match de Championship contre Cardiff, mardi. Le capitaine de Birmingham a assuré que ces injures provenaient de ses propres supporters

"Les Blues soutiennent pleinement Troy et sont consternés et attristés qu'une fois de plus, l'un de nos joueurs ne soit pas à l'abri de la discrimination sur le terrain de football. Il n'y a pas de place pour le racisme dans le football", a réagi le club dans un communiqué.