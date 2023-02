Après Hazard, un ancien de Chelsea se lâche cette fois sur Kevin De Bruyne : "Il était toujours de mauvaise humeur"

Après avoir déclaré qu'Eden Hazard était "le joueur le plus paresseux", qu'il ait jamais vu, John Obi Mikel s'est ensuite lâché sur les ondes de Dubai Eye 103.8.

"Quand je le vois jouer, c'est absolument magique", commence le Nigérian, qui a côtoyé un De Bruyne alors jeune et arrivant seulement à Chelsea. "Il était toujours dans son coin, toujours de mauvaise humeur, grincheux. Vous ne pouviez rien retirer de lui."

"Mais maintenant, quand je le regarde jouer, quel plaisir à regarder !", a continué Obi Mikel, qui a également évoqué les difficultés de Lukaku et Salah chez les Blues. "Quand vous regardez De Bruyne et Salah, ce qu'ils sont devenus, wow ! Les meilleurs joueurs du monde !"

