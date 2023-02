Thibaut Peyre sur sa nouvelle vie en Arabie Saoudite : "Venir ici seul, peu d'Européens l'auraient fait"

L'ancien défenseur central de Mouscron, de l'Union et de Malines nous parle de sa nouvelle vie en Arabie Saoudite, où il est parti sans sa famille.

Cela fait environ un mois que Thibault Peyre s'est installé en Arabie Saoudite. En manque de temps de jeu et en fin de cycle du côté de Malines, le défenseur central français a complètement changé d'air et va tenter de maintenir Al-Batin en Premier League saoudienne.

"Mon installation s'est très bien déroulée. Al-Batin est une ville de province qui ne dispose malheureusement pas d'école française. Ma famille est donc restée en Europe mais vient me rendre visite dans une dizaine de jours. Cela va me faire beaucoup de bien de les revoir, car je suis venu ici seul."

Partir seul au bout du monde, je pense que peu de joueurs européens l'auraient fait"

Partir seul au bout du Monde à 30 ans quand on est père de famille, une décision qui n'est pas vraiment commune. "Je ne pense pas que beaucoup de joueurs européens auraient fait ce choix de partir seul, sans famille, entièrement coupé du monde européen. Mais c'est quelque chose que je recherchais. J'ai accepté ce challenge qui me conduit à un style de vie très différent, mais j'aime bien" poursuit celui qui a déjà figuré à une reprise dans l'équipe de la semaine du championnat.

"Les gens vont au café à toute heure de la journée. C'est une véritable tradition. C'est donc aussi de cette manière que j'occupe une partie de mon temps libre. J'ai déjà pris le temps de visiter Riyad, la capitale. C'est une ville très différente d'Al-Batin, bien plus développée. J'essaye aussi d'apprendre l'arabe mais c'est difficile de s'habituer à l'alphabet. La ville de province dans laquelle je suis est comparable à Brest en France, par exemple. Et à Brest, personne ne parle anglais. C'est la même chose ici. Je n'aurai donc pas le choix que d'apprendre l'arabe. J'ai habituellement assez de facilités avec les langues, mais ce sera un petit peu plus compliqué cette fois" sourit le défenseur central.

Les Saoudiens sont des passionnés de football"

En Europe, on estime généralement que les ambiances les plus chaudes et que la vraie ferveur du football se trouve au sein du vieux continent, voire en Amérique du Sud. "On s'en fout parfois de ce qu'il se passe à plusieurs milliers de kilomètres de chez nous, mais les Saoudiens sont de vrais passionnés de football. Quand Al-Ittihad joue à domicile par exemple, 55.000 personnes viennent assister au match et remplir le stade. Il y a quelques ambiances très chaudes mais je n'ai pas encore vraiment eu l'occasion de les voir puisque je n'ai joué que deux matchs à l'extérieur. Dans la rue, comme en Europe, les supporters nous reconnaissent et nous arrêtent parfois pour prendre une photo."

C'est donc un premier mois très positif que vient de vivre Thibaut Peyre. "Quand je suis arrivé, il est vrai que je me suis demandé ce que j'étais venu faire ici. Mais je ne regrette rien, je prends du plaisir à découvrir le style de vie des gens. Reste maintenant à sortir de cette dernière place et à revenir sur Khaleej pour continuer à évoluer en première division la saison prochaine."