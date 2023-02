Zinédine Zidane devient ambassadeur d'une écurie de F1

L'A523 de l'écurie française a été présentée ce jeudi soir à Londres avec la présence du futur ambassadeur de la marque.

Le bal des présentations de monoplaces pour la saison de Formule 1 2023 s'est achevé à Londres ce jeudi avec Alpine. La marque française a annoncé sa collaboration avec Zinédine Zidane, qui endossera le rôle d'ambassadeur de l'écurie, mais aussi de parrain de ses programmes pour l'égalité des chances.

"Je suis ravi d'être ici. J'ai vu de belles choses et je suis content de faire partie de l'équipe. C'est toujours une rencontre qui déclenche quelque chose et j'avais rencontré l'équipe sur un grand prix. Alpine veut donner leur chance à des jeunes", a expliqué Zidane faisant référence au programme de détection très agressif de la marque, notamment autour des jeunes espoirs féminins. "C'est un projet qui me plaît autour de l'égalité des chances. J'attends une chose, c'est d'être au travail, avoir des expériences avec ces jeunes et partager mon expérience. J'étais gamin, on m'a donné ma chance et ça, ça me parle", a ajouté l'ancien Ballon d'Or.