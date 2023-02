🎥 Premier League: la bonne affaire pour Tottenham

Les Spurs ont remporté leur derby face à West Ham et retrouvent une place dans le top 4.

Aux côtés d'Arsenal, qui a retrouvé la place de leader, et de Manchester United, désormais bien installé sur le podium, Tottenham est le troisième grand gagnant du week-end. Le tout, grâce à une victoire contre les voisins de West Ham (2-0).

Une victoire qui s'est dessinée en seconde période. Après un premier acte pauvre en occasion, les Spurs ont accéléré l'allure et trouvé l'ouverture à la 56e limpide au terme d'une reconversion limpide ponctuée victorieusement par Emerson Royal.

Et c'est Heung Min Son, tout juste monté au jeu, qui a planté le but du break, à 20 minutes du coup de sifflet final, grâce à un assist de Harry Kane. Tottenham s'impose (2-0) et dépasse Newcastle pour s'installer à la quatrième place.