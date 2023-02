Loïs Openda explique ce qu'il a pensé quand Domenico Tedesco a été intronisé

Domenico Tedesco va-t-il bouleverser la hiérarchie chez les Diables Rouges ? Le sélectionneur garde ses cartes bien cachées. Loïs Openda ne s'en fait pas trop.

Alors que Roberto Martinez travaillait en profondeur depuis plusieurs années, y compris en supervisant les équipes de jeunes, Domenico Tedesco repart d'une feuille blanche et a énormément de travail devant lui. Il va notamment devoir établir une nouvelle hiérarchie...ou pas. Loïs Openda, qui semble récemment être le n°3 des Diables Rouges derrière Lukaku et Batshuayi, peut-il en profiter ? "Quand il a été nominé, je me suis d'abord demandé s'il me connaissait, s'il allait me sélectionner", reconnaît le joueur du Racing Lens au micro de la RTBF.

Auteur de 9 buts avec Lens cette saison, Openda goûte au banc en ce début d'année, mais reste en bonne forme. "C'est à moi de faire mes preuves pour en être en mars prochain", estime-t-il. "Je ne suis pas vraiment inquiet, mais il y aura du suspens. Je sais ce dont je suis capable et ce que je peux amener en équipe nationale", assure encore le Diable, qui compte 2 buts en 6 caps jusqu'ici. "Nous n'avons pas encore été en contact, mais je crois qu'il a un oeil sur moi". Le contraire nous étonnerait en effet.