🎥 Le dur constat de Thierry Henry sur Liverpool

Encore finaliste l'année dernière, Liverpool aura sans doute besoin d'un miracle pour se qualifier en quarts. La saison des Reds, également à la peine en championnat, ressemble de plus en plus à la fin d'une époque.

Consultant pour CBS, Thierry Henry ne s'y est pas trompé. "J'ai vu une équipe fragile. Plus que fragile, pourquoi ? Ils menaient 2-0. C'est exactement le début que vous rêvez d'avoir contre le Real, ou n'importe quelle équipe en Europe à Anfield. Et ils n'ont même pas pu conserver cela."

"Oui, Alisson a fait une erreur mais ils n'ont pas rattrapé cela. Thibaut Courtois a aussi fait une erreur. Le Real est une grande équipe, ils l'ont sauvé", a-t-il continué.

"Liverpool est fragile, et certaines choses doivent changer. Je ne pense pas que Jurgen Klopp doive partir mais certains joueurs n'ont plus le niveau pour jouer à Liverpool. Cela arrive aux meilleurs, cela m'est arrivé. C'est la fin d'une ère", a alors jeté comme conclusion l'ancien joueur d'Arsenal et adjoint des Diables.

Were Liverpool poor or Real just outstanding? đŸ€”



Thierry: "It's the end of an era for Liverpool"@Carra23: "To see the gulf today at Anfield..."@MicahRichards: "Sometimes you have to change your principles to win" pic.twitter.com/UZJQG6oaYP