Thibaut Courtois : l'Atletico n'enlèvera pas sa plaque commémorative malgré l'agitation et les provocations

Le club avait tenu à mettre à l'honneur plusieurs joueurs qui avaient marqué le club, autour de son nouveau stade.

Thibaut Courtois avait eu l'honneur d'avoir sa plaque dans le "Paseo de los Jugadores Centenarios" (sorte de "Hall of Fame") de l'Atletico Madrid.

Le club avait tenu ainsi à mettre en avant les joueurs ayant contribué aux succès du club, ou marqué ce dernier. Courtois y évoluait entre 2011 et 2014, il a remporté la Ligue Europa (2012), la coupe, la Supercoupe d'Europe (2013) et le titre national (2014).

Toutefois, la plaque du Belge a souvent été prise pour cible et vandalisée par des supporters mécontents, comme lors de sa signature chez le rival le Real Madrid par exemple. De son côté, Courtois n'avait également pas manqué de répondre aux provocations.

La Commission sociale du club a statué au début du mois dernier que les (anciens) joueurs devaient "toujours rester respectueux du club et des supporters" pour pouvoir conserver leur plaque. Et Courtois ne l'a pas fait, a estimé l'Atletico. Le club lui a envoyé une lettre et lui a offert la possibilité de s'excuser.

Toutefois, les choses semblent appaisées aujourd'hui et il y aurait eu des contacts entre Courtois et son ex-club, le portier aurait indiqué que ses propos avaient été mal interprétés chose que le comité social de l'Atlético aurait accepté.