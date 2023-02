Une grande révélation du dernier Mondial bloquée par son club

Auteur d'une Coupe du monde de très haut niveau, le jeune Josko Gvardiol (20 ans) intéresse toujours autant de monde.

Le Croate est d'ailleurs resté dans la lignée de son Mondial et continue à aligner les bonnes prestations. C'est lui qui marque le but de l'égalisation ce mercredi face à Manchester City (1-1).

Malgré sa très grosse cote sur le marché des transferts - 75 millions d'euros selon Transfermarkt - , son club du RB Leipzig ne compte pas le laisser partir cet été. Son entraîneur, Marco Rose, s'est en tout cas montré catégorique à ce sujet en conférence de presse.

"Josko Gvardiol sera encore un joueur du RB Leipzig la saison prochaine. Je suis l'entraîneur et c'est ce que je demande. Il est heureux ici. Il dit qu'il voulait jouer en Premier League mais il n'a pas dit quand", a déclaré Rose.

🚨 Leipzig coach Marco Rose: “Joško Gvardiol will be a RB Leipzig player next season as well. I am the coach and I am asking for that”. 🇭🇷 #UCL



“He is happy here. He said he wants to play in the Premier League, but he didn’t say when!”, told @ArilaSos. pic.twitter.com/jnJj3wE9gu