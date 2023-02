Le Barça sans son duo magique au milieu de terrain contre Manchester United

Après avoir partagé l'enjeu lors de la manche aller, le Barça doit l'emporter à Old Trafford pour poursuivre sa campagne européenne.

Troisième de son groupe de Ligue des Champions derrière le Bayern Munich et l'Inter, le FC Barcelone se retrouve déjà dos au mur dès les 16es de finale d'Europa League. Au Camp Nou, les Catalans de Xavi ont partagé l'enjeu contre Manchester United (2-2) et devront s'imposer à Old Trafford pour rejoindre les 8es de finale.

Le sort a décidé de ne pas faciliter la tâche du Barça puisque l'ancienne légende du club Xavi ne pourra pas compter sur son duo magique Gavi - Pedri au milieu de terrain. Pedri souffre d'une blessure musculaire et devrait faire son retour dans trois semaines tandis que Gavi est suspendu pour accumulation de cartes jaunes.