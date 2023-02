Officiel : Roméo Lavia a un nouveau coach à Southampton

Lanterne rouge de Premier League, Southampton a déjà vu deux coachs être virés cette saison : Ralph Hasenhuttl puis Nathan Jones.

Limogé le 12 février, Jones a vu Ruben Sellés assurer l'intérim. Ce dernier n'a alors entraîné qu'un match, lors duquel les Saints se sont imposés à la surprise générale contre Chelsea (0-1).

Le club a décidé que ce sera justement à Sellés de le maintenir en Premier League. Il est confirmé dans ses fonctions jusqu'à la fin de cette saison.

#SaintsFC can today confirm that Rubén Sellés has been appointed as Men’s First Team Manager until the end of the 2022/23 season. pic.twitter.com/kOz8IHoVUI