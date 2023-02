🎥 Revivez l'incroyable but de l'année 2022 du joueur polonais amputé d'une jambe

Un but qui avait fait le tour du Monde avant d'être salué par les stars du football mondial. Ce lundi soir, il a été élu "but de l'année 2022".

La cérémonie "The Best" a vu Lionel Messi remporter le prix du joueur de l'année 2022. Le portier argentin Emiliano Martinez a devancé Thibaut Courtois pour remporter le prix du meilleur gardien, Lionel Scaloni est le meilleur entraîneur.

Ce lundi soir était également décerné le prix Puskas, récompensant le plus beau but de l'année civile. Devant Dimitri Payet et Richarlison, c'est le polonais de 35 ans Marcin Oleksy qui a impressionné tout le monde. Victime d'un accident de voiture lui coûtant sa jambe gauche, le joueur du Warta Poznan réalise une magnifique reprise de volée acrobatique, en béquilles. Un geste salué par les plus grandes stars du football mondial.