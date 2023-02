Absence et mauvaise nouvelle confirmées pour Youri Tielemans !

Sorti blessé après être mal retombé contre Arsenal, Youri Tielemans connaît le verdict. Le milieu de terrain devrait manquer la première de Domenico Tedesco.

Les diagnostics préliminaires concernant la blessure de Youri Tielemans n'étaient pas optimistes, et ils ont été confirmés par le verdict. Le Diable Rouge sera absent des terrains pour une durée de 4 à 6 semaines, nous apprend Het Laatste Nieuws ce mardi. Il souffre de dommages aux ligaments de la cheville, et va donc manquer la prochaine trève internationale et la première sélection de Domenico Tedesco.

Un coup dur pour le joueur, et une absence qui empêchera le nouveau sélectionneur des Diables de donner les clefs du milieu au joueur de Leicester City. Reste à voir qui peut en profiter : Heynen, Lavia, Sambi Lokonga...?