Une ancienne pépite de Pro League a séduit la Bundesliga et va signer au Borussia Dortmund

Du Stayen au Signal Iduna Park : l'ascension de Daichi Kamada est impressionnante. L'attaquant japonais de l'Eintracht Francfort devrait rejoindre le Borussia Dortmund en fin de saison.

Daichi Kamada (26 ans) a rejoint l'Eintracht Francfort en 2019, après avoir convaincu la Jupiler Pro League de ses qualités (16 buts en 36 matchs avec Saint-Trond). Depuis, le Japonais a pris une autre ampleur encore sous le maillot de Francfort avec 37 buts et 31 passes décisives, mais surtout une Europa League la saison passée. Et si en 2020, il prolongeait jusqu'en 2023 chez les Aigles, la fin de son contrat arrive en juin et Kamada sera donc libre en fin de saison.

Selon les informations du spécialiste du mercato Nicolo Schirra, Daichi Kamada, convoité par le FC Barcelone lors du mercato précédent, aurait déjà trouvé son futur club. L'ex-Trudonnaire devrait ainsi signer au Borussia Dortmund, où un contrat de 5 ans l'attendrait déjà. Un sacré coup des Schwarzgelben car Kamada est estimé à 30 millions d'euros par Transfermarkt !