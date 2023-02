L'avenir de Dries Mertens bientôt scellé?

Dries Mertens n'avait signé que pour un an en arrivant en Turquie. Il devrait bientôt prolonger l'aventure.

Arrivé en provenance du Napoli l'été dernier, Dries Mertens connaît une belle première saison avec Galatasaray, actuel leader du championnat turc. Et l'aventure devrait continuer! Selon les médias turcs, le Diable Rouge s'apprête à prolonger son aventure et a signé un nouveau contrat d'un an.

S'il avait eu besoin d'un peu de temps pour s'adapter, Dries Mertens a ensuite vite trouvé son rythme en Turquie. En 22 rencontres, l'ancien Napolitain a planté six buts et donné trois passes décisives avec un club qui, après quatre ans d'attente, pourrait décrocher son 23e titre de champion de Turquie. Après 22 journées de championnat, Galatasaray est en tout cas en tête, avec six points d'avance sur le Fener'.