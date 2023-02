Pourquoi licencier Graham Potter est plus compliqué qu'il n'y paraît pour Chelsea

Graham Potter est très critiqué pour ses résultats à Chelsea, qui ne correspondent pas aux attentes liées à un mercato gargantuesque. Les supporters veulent son départ, mais le club risque fort de temporiser...

Le mercato de Chelsea a été absolument sans précédent. Depuis l'été dernier, Chelsea a dépensé 617 millions d'euros au total sur deux fenêtres de mercato, avec un hiver absolument fou qui a vu Todd Boehly délier les cordons de la bourse comme jamais. Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous, pas plus que le jeu. Graham Potter est sous le feu des critiques, au point que les supporters de Chelsea ont demandé son licenciement via une pétition.

Mais renvoyer Potter pourrait encore coûter très cher à Chelsea. Et encore une fois, on parle là d'une somme potentiellement record. Selon les indiscrétions du Mirror, en cas de licenciement de Graham Potter, Chelsea devrait verser...59 millions d'euros d'indemnités à l'ancien entraîneur de Brighton & Hove Albion. Jusqu'ici, les entraîneurs ayant reçu le plus joli parachute doré après avoir été virés étaient José Mourinho et Antonio Conte, chacun indemnisés à hauteur de 30 millions d'euros...