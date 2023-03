Amadou Onana revient sur l'échec de la Coupe du monde : "On ne peut pas être surpris de ce qu'il s'est passé"

Le jeune milieu de terrain d'Everton s'est livré dans une interview accordée au magazine So Foot. L'occasion pour lui de parler de sa saison en Premier League, mais aussi de l'actualité des Diables Rouges.

Cet été, Amadou Onana (21 ans) a décidé de grimper d'un échelon en quittant Lille. Direction Everton, en Premier League. Si sa première saison en Premier League se passe bien sur le plan personnel, cela est bien plus compliqué collectivement parlant, où le club est engagté dans une lutte pour le maintien.

"Ce n’est pas une saison facile. Je n’avais jamais joué jusque-là dans une équipe qui se battait pour ne pas descendre, et le fait qu’Everton soit un club important en Angleterre, et qu’il ne soit jamais descendu en Championship, ça rajoute un peu plus de pression. Mais on le prend bien, on le vit bien, on sait qu’on a la qualité et les capacités de maintenir le club en Premier League", a déclaré Onana. Sur le plan personnel, ça va plutôt bien, car j’ai évolué en l’espace d’une demi-saison, ça se ressent sur le terrain dans la maturité de mon jeu. J’ai dû m’adapter rapidement (...) Je me crée beaucoup plus d’occasions qu’avant, car je suis davantage présent dans les seize mètres. Quand j’ai fait un bilan de mes performances cet été, c’était l’un des points que je voulais améliorer."

© photonews

Une forme et des prestations chez les Toffes qui lui ont permis de décrocher une sélection à la Coupe du monde 2022, avec la Belgique. Au Qatar, Onana est même parvenu à bouger la hiérarchie au milieu en étant titularisé à la place de Tielemans face au Maroc, mais n'a rien pu faire pour éviter la faillite collective de cette fameuse génération dorée.

"Nos performances n’ont pas été à la hauteur. Quand on voit la manière dont on a joué, ce n’est pas une surprise d’être sorti au premier tour. Dans le vestiaire, je n’ai pas vu de tensions ou quoi que ce soit. Mais pour en revenir au terrain, quand je vois une équipe comme le Maroc, la mentalité et la hargne avec lesquelles ils ont joué, tout ça n’était pas présent dans nos matchs. Il y a des regrets, car on aurait aimé aller plus loin, pour certains c’était d’ailleurs leur dernière Coupe du monde. Mais on ne peut pas être surpris de ce qu’il s’est passé", a analysé Onana, qui fait maintenant partie des joueurs qui vont devoir reprendre le flambeau et redorer le blason de la sélection.

"Il y a une nouvelle génération qui émerge avec des joueurs de qualité comme Openda, Theate, Doku, De Ketelaere et plein d’autres. Il y a une relève qui est là, à nous maintenant de travailler énormément pour réussir à faire au moins aussi bien que la génération précédente. Celle qui, pour moi, a mis le football belge sur la carte du monde."