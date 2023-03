"Monsieur Bundesliga": l'étonnante stat d'Eric Maxim Choupo-Moting avec le Bayern

Eric-Maxim Choupo Moting est en toute grande forme avec le Bayern. Et il a même complété son tour d'Allemagne le week-end dernier.

Avec 14 buts lors de ses 17 dernières apparitions toutes compétitions confondues, Eric Maxim Choupo-Moting est l'homme en forme du Bayern. Une forme ascendante que le Camerounais a confirmée en lançant les Bavarois dans le choc au sommet, dimanche après-midi.

C'était le tout premier but contre l'Union Berlin de Choupo-Moting qui a désormais Camerounais a désormais réussi la prouesse d'avoir marqué contre toutes les équipes du championnat allemand. C'est avec Hambourg qu'il avait inscrit ses premiers buts en Bundesliga, avant de prolonger sa série avec Nuremberg et Schalke 04.

Passé ensuite par Stoke City et le PSG, il avait signé au Bayern en octobre 2020. 88 matchs plus tard, l'international camerounais a planté 33 buts et distillé 10 passes décisives avec les Bavarois.