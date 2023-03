Les ambitions d'Amadou Onana de jouer dans un des plus grands clubs du monde

A peine arrivé en Premier League à Everton, le Diable Rouge rêve déjà de sommets.

Everton avait déboursé près de 40 millions d'Euro pour faire venir Amadou Onana à Goodison Park. Depuis, le milieu défensif s'est imposé dans le onze des Toffees malgré une saison compliquée et une décevante 18e place au classement.

Son excellente forme dans la première moitié de la campagne lui avait d'ailleurs valu d'être appelé avec la Belgique pour la Coupe du monde au Qatar : "Je me vois avec beaucoup d'expériences de vie, qui m'ont apprises beaucoup de choses sur les gens en général, ainsi que sur moi-même. Je me vois, si Dieu le veut, évoluer un jour dans l'un des plus grands clubs du monde", a confié le Belge dans des propos confiés à So Foot.

Le média anglais Talk Sport rajoute à cela des intérêts de Chelsea et d'Arsenal, où Mikel Arteta chercherait à faire venir deux milieux de terrain, en vue des retrouvailles très probables des Gunners avec la Ligue des Champions la saison prochaine.

De son côté, Chelsea serait à la recherche d'un nouveau milieu de terrain pour épauler Enzo Fernandez, N'Golo Kante n'ayant pas encore prolongé son contrat. Un club qui avait marqué le Belge : "Je me souviens avoir été émerveillé par le public de Stamford Bridge. Par l'atmosphère, par l'enjeu", explique Onana en faisant référence à son match avec Lille face à Chelsea.

"Après avoir vécu cela, j'ai fait de la Premier League l'un de mes objectifs. C'est un plaisir de jouer dans ce championnat, car il n'y a jamais de 'petit match'. Il n'y a que des grandes équipes et cela ajoute au défi. C'est ce qui me fait vivre."